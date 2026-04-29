Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор със американския си колега Доналд Тръмп. Това съобщи дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков и добави, че двамата лидери са обсъдили предимно конфликта в Близкия изток.

„Президентите обърнаха специално внимание на ситуацията с Иран и в Персийския залив“, заяви Ушаков, цитиран от АФП.

Кремъл: Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна

„Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно, тъй като това би дало шанс на преговорите и като цяло би помогнало за стабилизиране на ситуацията“, каза още той.

