На лидерска среща в сряда „Продължаваме Промяната - Демократична България” решиха да се регистрират като две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание.

От ПП са предложили подписване на споразумение, което предвижда формациите от коалицията да излязат с обща кандидатура за президент, за кандидат за частичните избори за район „Средец“ и да останат единни в общинските съвети.

"Видя се, че има хора, които седят по-вдясно и не гласуват с общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние обаче смятаме, че са центристки. В Европа също сме в две различни семейства. Сега ще има възможност всяка формация да развие собствената си физиономия", коментира лидерът на ПП Асен Василев след срещата в централата на "Кърниградска".

Последните седмици бяха белязани от спорове между коалиционните партньори относно кандидатските листи и последвалото финално решение на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, като по този начин Манол Пейков остана извън 52-рото НС. Така се стигна и до днешната лидерска среща. Поканата за разговор е дошла от „Продължаваме Промяната”. Преди дни от „Да България” пък поискаха ПП-ДБ да се превърне в „единен политически субект” и да се подпише коалиционно споразумение.

Преди срещата Ивайло Мирчев направи кратък коментар пред журналисти. „Влизаме на срещата с ясен мандат от нашите органи за единни а група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Изключително важно е да бъдем заедно, защото трябва да се противопоставим на концентрацията на властта на „Прогресивна България”. Важно е да бъдем обединени и преди президентските избори”, каза Мирчев, като подчерта, че от ДБ настояват за обща парламентарна група с ПП.

Лидерът на ПП Асен Василев пък избра да говори не за напрежението в коалицията, а за бюджета.

„Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Не трябва да има никакви притеснения за българските граждани”, каза Василев на влизане в централата на "Кърниградска".

Припомняме, че в ефира на „Здравей, България” в понеделник Николай Денков посочи, че ПП и ДБ са „много далеч” от това да бъдат една партия. Тогава зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" каза, че защо е предложено създаването на партия е въпрос, чийто отговор трябва да се търси от ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен беше Денков.