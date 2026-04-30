Първото заседание на 52-рото Народно събрание премина очаквано с избор на председател и полагане на клетва от депутатите. Анализатори коментираха в ефира на „Твоят ден“, че началото е „в рамките на очакваното“, но истинските изпитания тепърва предстоят - най-вече около съставянето на стабилно правителство, редовен бюджет и съдебната реформа.

Политологът проф. Милена Стефанова подчерта, че „няма нищо неочаквано“ в случилото се до момента. По думите ѝ в декларациите на партиите липсва конкретика, като те по-скоро са потвърдили предизборните си позиции. “Управляващото мнозинство ще бъде оставено да работи спокойно, но това няма да продължи дълго. Очакванията са за конструктивна опозиция, която обаче ще влиза в остри спорове с властта, ако липсва диалог. Най-неотложната задача е приемането на бюджета, който трябва да се движи паралелно със съдебната реформа, за да се покаже реална управленска воля”, прогнозира проф. Стефанова.

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

Журналистът Асен Генов също призова да не се правят прибързани изводи, тъй като първият ден е по-скоро „театрален и представителен“. Според него ключовият въпрос е как ще се държи мнозинството на Румен Радев, което разполага с пълна власт. “Наблюдава се опит за ребрандиране на Радев - от по-скоро евроскептични позиции към образ на прагматичен лидер, който цели да стабилизира страната в рамките на ЕС и НАТО”, смята Генов.

По думите му обаче тази стратегия крие сериозен риск. „Да обещаваш на всички всичко е изключително опасна политическа игра. Част от избирателите вече могат да се окажат разочаровани, независимо от посоката, която ще поеме управлението”, смята Генов. В същото време той очерта новия парламент като доминиран от едно силно мнозинство, при което опозицията ще има ограничена роля, освен при ключови решения като конституционни промени.

