От 8 до 10 май, заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д’Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища у нас. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска.

Маршрутът на колоездачната обиколка по участъци от републиканските пътища е следният:

На 8 май, в първия етап от надпреварата, състезателите ще преминат по маршрут в област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите.

Стартът на надпреварата е в 14 ч. в Несебър. След това продължава по първокласния път I-9 от кръстовището с пътя за Тънково /път III-9061/ през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово“до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на гр. Бургас. Трасето продължава по път I-9 /при кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“/ до пътен възел „Крайморие“, поема на юг по второкласния път II-99 Бургас – Созопол – Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Община Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж“, к. к. „Дюни“, „Каваци“ и местността „Буджака“, влиза в гр. Созопол и тръгва обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие“, продължава по път I-9 и по улиците на гр. Бургас. Финалът на първия етап е около 17 ч. на бул. „Демокрация“.

На 9 май във втория етап от състезанието маршрутът на състезанието ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново.

Надпреварата ще стартира в 12 ч. в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през гр. Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на Велико Търново. Финалът на етапа е около 17 ч. в центъра на Велико Търново.

На 10 май, в третия етап от състезанието, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите, поетапно ще се ограничава трафикът в участъците от пътната мрежа.

Състезанието ще стартира в 13 ч. в Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по път I-8 Пловдив – Пазарджик - Костенец, от където преминават по път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София и след това по уличната мрежа на гр. София. Финалът на състезанието е около 17 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира към шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на пътуващите.

