В област Бургас асфалтират участъците от републиканската пътна мрежа, по които ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия Джиро д’Италия, съобщават от АПИ.

Ремонтират се близо 140 км републиканска пътна мрежа в региона. На всички участъци е фрезована старата асфалтова настилка и са извършени необходимите подобрения по пътната конструкция, отстранена е излишната крайпътна растителност, почистени са канавките и крайпътни зони, с което е подобрено отводняването и видимостта.

Продължават ремонтните дейности по трасето на Джиро д'Италия в София

В момента и в трите отсечки се асфалтира, а след завършване на тази дейност ще се постави пътната маркировка. Паралелно с това продължава оформянето и укрепването на банкети, както и възстановяване на отводнителните съоръжения.

Ремонтът на отсечките, които са част от маршрута на международната колоездачна обиколка, ще завърши до края на април.

