Под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се води разследване за отвличане на 47-годишен мъж. Случаят е от 26 април - около 15:30 ч. в района на магазин на ул. „Н. Войновски“ в града.

Досъдебното производство започнало с разпит на свидетел. Установено е, че деянието вероятно е извършено по лични подбуди. Около 20 минути след подаване на сигнала полицията открила мъжа в покрайнините на града и го отвела за разпит.

Предстои установяване на извършителите чрез разпознаване. За изясняване на мотивите ще бъдат назначени видеотехническа експертиза на наличните записи и техническа експертиза на иззети мобилни телефони.

