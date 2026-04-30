56-годишен работник е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас, научи NOVA. По първоначална информация мъжът паднал в изкоп, след което по невнимание бил затрупан с пръст от багер.

Очевидци разказват, че случилото се предизвикало паника сред работниците, които се опитали да изровят колегата си с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване.

Снимка: Елена Танева, NOVA

На мястото пристигнал и спешен медицински екип, но при изваждането на работника било установено, че той е починал. Инцидентът се разследва.

Служители от близък до мястото на инцидента офис разказват, че са чули писъци от рова, в който е бил затрупан работникът.

​Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Инспектори от Строителен надзор обясниха пред NOVA, че работникът бил без обезопасително облекло и потвърдиха, че изпълнител на ВиК ремонта е фирма "Диамант-Слънчев бряг".

На място са и служители на Инспекцията по труда, които разговарят с колегите на загиналия.

Репортер: Елена Танева