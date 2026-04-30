Автобус падна в река Сена близо до френската столица Париж днес.

В превозното средство имало четирима души – шофьорката, за която това бил първи курс, уточнява в. „Фигаро”, наставникът ѝ и двама пътници. Всички те били спасени.

Инцидентът станал южно от Париж, в Жувиси-сюр-Орж, информира транспортната служба на региона Ил дьо Франс, който обхваща населените места около Париж.

След като хората били извадени от водата, автобусът бил забелязан да се носи по Сена, близо до брега.

