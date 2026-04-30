Силен снеговалеж започна в по-високата част на Троянско. На над 1100 метра надморска височина дъждът се обърна в сняг, с тенденция за натрупване на снежна покривка. Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха.

Прогнозата е валежът да продължи до късно през нощта и в ранните часове в петък.

Оранжев и жълт код за валежи беше обявен в голяма част от страната.

Сняг започна да се натрупва в прохода Петрохан този следобед. Към момента снежната покривка се задържа предимно извън пътното платно, а температурите са около нулата. Очаква се с понижението им през нощта да се образува по-трайна снежна покривка.

Заради зимната обстановка на пътя е изведена снегопочистваща техника, която обработва настилката. Проходът остава отворен за движение, но се препоръчва колите да бъдат с подходящи за зимни условия гуми.

В сила са ограниченията за тежкотоварни автомобили над 12 тона, превозни средства с ремаркета, както и за такива с дължина над 12 метра.

Снежна покривка се е образувала и на проход Превала на над 1400 метра надморска височина. Температурата е под нулата.

