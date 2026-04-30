Оранжев и жълт код за опасно време са обявени в голяма част от страната днес заради интензивни валежи. Оранжевият код важи за части от 10 области в Западна и Централна България, където се очакват значителни количества дъжд (Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали).

Жълт код - отново за обилни валежи, е в сила за 11 области - Монтана, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Перник, София-град, Пазарджик, Хасково.

Синоптичната обстановка ще бъде усложнена - времето ще е облачно, с повсеместни валежи от дъжд, като най-интензивни ще са те в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана. В планините валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София - около 7. Максималните ще достигнат 8-10 градуса в Северна България и до 16-18 - в Южна, като в столицата се очакват около 9.

В планините ще бъде облачно, ветровито и със снеговалежи, като под около 1700 метра ще вали дъжд. В Централния Балкан и Рило-Родопския масив се очаква образуване на снежна покривка. С усилване на вятъра от изток-североизток ще нахлува студен въздух, а до вечерта границата на снеговалежа ще се понижи до около 1000 метра. Температурите ще са около 5 градуса на 1200 метра и около минус 1 - на 2000 метра.

По Черноморието също ще бъде облачно с валежи от дъжд и умерен до силен вятър от североизток. Температурите ще са между 9 и 13 градуса, морската вода – около 12–13, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

