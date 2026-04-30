Пиар експертът Максим Бехар заяви в ефира на „Пресечна точка“, че 52-рото Народно събрание бележи промяна в политическия климат у нас. По думите му парламентът вече показва по-позитивен тон в сравнение с предходни години, когато работата му често е била съпътствана от конфликти и обиди.

Според Бехар основната разлика е ясното мнозинство на „Прогресивна България“, което дава възможност за самостоятелно управление. "Това обаче носи и сериозен риск – очакванията на обществото са изключително високи, включително за бързо повишаване на доходите, пенсиите и стандарта на живот", каза пиар експертът.

Той подчерта, че хората около Румен Радев са опитни, но също са подложени на натиск заради тези свръхочаквания. „Ще има силно обществено желание за бързи резултати, но за това са нужни добре подготвени икономисти, които да обяснят, че развитието изисква и повече работа“, коментира Бехар.

По думите му в настоящия парламент има „добър микс“ от професионалисти – юристи, икономисти, журналисти и представители на други сфери, което създава предпоставки за по-прагматични решения. Той акцентира върху необходимостта от стабилна и предвидима бизнес среда, както и от ясни икономически мерки, които да изпратят силен сигнал към инвеститорите.

„Трябва да бъде представен "брандът България" по най-добрия начин – ниските данъци са наше предимство, което трябва да използваме“, допълни експертът. Според него страната ни трябва да бъде категорична и във външнополитическата си ориентация – като част от ЕС и НАТО, с ясна позиция за конфликта в Украйна.

Бехар не вижда логика в провеждането на избори „2 в 1“ през есента и прогнозира, че когато му дойде времето, ще има само президентски вот.

Като дългосрочен приоритет той посочи и развитието на космическа програма. По думите му България трябва да има свой астронавт и да стане пълноправен член на Европейската космическа агенция, тъй като в момента е единствената европейска държава без такъв статут.

