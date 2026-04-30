"Държавата трябва да си бъде на мястото. Премиерът Гюров не е свиквал Националнен съвет за тристранно за цялото управление на кабинета. Нито пита бизнеса, нито синдикатите. Не пишем хубава оценка на правителството”, заяви в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

"Депутати избраха председател за десет минути, а преди отнемаше няколко седмици. Добре започват. Чуваме заявки за борба с неравенствата, спекулата, изготвяне на бюджет за настоящата година”, коментира Костов.

Димитър Манолов: Трябва да започнем спешно тристранен диалог

"Важното е как ще приоритизират отделните пера в бюджета. Трябва да се адресират проблемите на хората, тъй като от „Прогресивна България” обещаха ръст на доходите, адекватен механизъм за минималната заплата, който да съответства на издръжката на живот. Ситуацията е много сложна. Бъдещото правителство няма време за толеранс”, допълни още той.

Главният икономист на КНСБ коментира и информацията, че Гълъб Донев е възможна номинация за финансов министър. "Работили сме с него, има много голям опит. Щом се слага този човек на Министреството на финансите, значи то е важно за бъдещата власт", каза в допълнение Костов.

