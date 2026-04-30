По време на телефонен разговор с Доналд Тръмп Владимир Путин предложил временно прекратяване на огъня в Украйна на 9 май – Денят на победата. Руският президент заявил готовност за примирие по време на празничните чествания. Според администрацията на Путин Тръмп е подкрепил инициативата.

Старши международният кореспондент на CNN Фред Плейтген каза, че това е първият телефонен разговор между руския президент и този на Съединените щати от 9 март насам, като Кремъл съобщава, че той продължил повече от час и половина и протекъл в делова атмосфера.

„Докато от Белия дом казват, че по-голямата част от разговора е била посветена на Украйна и че това е била една от основните теми, руската страна твърди, че основната международна тема всъщност е била войната на Съединените щати с Иран. Според руската страна Путин похвалил Тръмп за удължаването на примирието с Иран, но същевременно предупредил, че ако конфликтът отново се превърне в открита война, ако има нова въздушна кампания от страна на Израел и Вашингтон срещу Иран, това би имало опустошителни последици не само за Иран и региона на Персийския залив, но и за цялата международна общност”, разказва Плейтген.

Украйна иска разяснения за предложеното от Русия примирие на 9 май

Журналистът допълва, че според същата информация Владимир Путин предупредил и за възможна сухопътна инвазия на Съединените щати в Иран, като заявил, че тя би била неприемлива и същевременно изключително опасна.

„Руснаците признават, че Украйна също е била основна тема в разговора. Американският президент е призовал за възможно най-бързо прекратяване на огъня. Руската страна посочва, че Вашингтон вярва, че това може да се случи в недалечно бъдеще. В същото време Путин е предложил временно прекратяване на огъня в Украйна на 9 май – Денят на победата и датата, на която Русия и други бивши съветски държави отбелязват победата над нацистка Германия във Втората световна война. Интересното е, че руските власти вече са намалили мащаба на парада за Деня на победата на Червения площад в Москва, който обикновено е грандиозно събитие. Причината е украинската въздушна кампания, основно с дронове, насочена срещу критична инфраструктура и индустриални обекти в Русия”, каза журналистът от CNN.

По думите му в същото време руската страна твърди, че Владимир Путин е заявил ясно на американския президент, че Русия ще постигне своите цели в това, което тя продължава да нарича „специална военна операция” в Украйна. „Според руската позиция тези цели биха могли да бъдат постигнати и по дипломатичен път”, завършва Фред Плейтген.

Редактор: Цвета Лазаркова