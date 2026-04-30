През април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тя определя страната като правова и независима държава. 147 години по-късно през април отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата независима държава. Това заяви новият председател на Народното събрание Михаела Доцова от „Прогресивна България”.

„Предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество. Да направим процеса предвидим вместо прибързан. Да направим процеса основан на дебати, вместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, вместо конюктурата”, призова тя.

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Доцова беше категорична, че България има нужда от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, „а тя започва с уважение към институциите”. „Народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката”, каза новият председател.

Тя призова депутатите да се върнат към правовата държава и да защитават изконните интереси на държавността. „Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес”, беше категорична Доцова.

„Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва тук, от тази зала”, каза още председателят на парламента от трибуната.

