131 депутати наистина предполагат стабилност и устойчивост и от тази гледна точка свобода за всякакъв вид решения, които мнозинството пожела. Това коментира социологът от агенция „Мяра” Яница Петкова в ефира на NOVA NEWS. Тя обсъди още широката амбиция на политическите формации, новия по-оперативен ритъм на работа в пленарната зала и ключовото значение на предстоящия държавен бюджет.

По думите на Яница Петкова първото заседание на 52-рото Народно събрание бе белязано от спокоен тон и диалог между парламентарно представените партии. Според нея се наблюдава промяна в начина на вземане на решения, каквато скоро не е била наблюдавани в парламента.

„Виждате как премина днес това първо заседание на Народното събрание – нещо, което скоро не бяхме наблюдавали, а именно по-бързо, по-оперативно, по-лесно се вземат решенията”, отбеляза тя. Социологът допълни, че мнозинството разполага със свободата да предлага и гласува своите закони, особено по отношение на елементи, които не изискват квалифицирано мнозинство.

⇒ Бюджетът – първото голямо изпитание

Петкова припомни, че именно бюджетът бе поводът предишното правителство да си отиде и провокира протести, затова решенията в тази посока ще бъдат от изключително значение. Тя посочи, че от „Прогресивна България” се чуват призиви за „повече социална солидарност и за повече справедливост”, но успоредно с тях се прокрадват и реплики за „затягане на колана” и по-строга финансова политика.

Интересен акцент в настоящия парламент е високият процент нови лица в основната управляваща партия – близо 54%. Социологът подчерта, че ситуацията не позволява дълъг период на сработване или „100 дни толеранс”.

„Най-вероятно ще се разчита на опита на тези, които вече имат такъв парламентарен опит”, коментира Петкова, като допълни, че част от новите депутати всъщност имат опит, натрупан в предишни политически сили. Тя обаче предупреди, че липсата на рутина у други може да доведе до грешки в парламентарните процедури.

Въпреки стабилността, която цифрата от 131 депутати дава на мнозинството, Петкова посочи, че предстоят важни политически тестове. Ключови за стабилността на правителството ще бъдат изборите за президент през есента, както и местните избори догодина.

„Ако в тези първи месеци успее да се консолидира стабилна власт, това би могло да е индикатор и за едно продължително управление”, заключи социологът.

ВСИЧКО ЗА СТАРТА НА 52-РИЯ ПАРЛАМЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова