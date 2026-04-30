Парламентарната група на ДПС внесе в първия пленарен ден на 52-рото Народно събрание законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се предлага да отпадне ограничението за разкриване на избирателни секции в държави извън Европейския съюз.

В мотивите си вносителите припомнят, че с промените в Изборния кодекс от 27 февруари 2026 г. са въведени съществени ограничения в режима за образуване на секции извън ЕС

„Още при гласуването на тези текстове категорично се противопоставихме срещу приемането им, като изразихме становището на ДПС, че това ограничение е дискриминационно и противоконституционно и води до фактическо лишаване от конституционно закрепеното право на всеки български гражданин да упражни правото си на глас, независимо къде по света се намира“, посочват от формацията.

От ДПС допълват, че още тогава са били отчетени реакциите на българските общности в Турция, Обединеното кралство и САЩ, които изразили недоволство от промените.

Според вносителите на последните парламентарни избори на 19 април 2026 г., въпреки подадените хиляди заявления, не са били открити секции в редица държави извън ЕС именно заради въведените ограничения.

Редактор: Цветина Петкова