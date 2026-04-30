Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък), веднага след Гергьовден, и ще продължи до 20 май (сряда). Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат преводите си също на 7 май.

Обсъждат да изплащат пенсиите преди почивни дни, а не след тях

От НОИ уточняват още, че на 5 май (вторник) ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май (петък).

Институтът припомня и последните данни за доходите, като средният осигурителен доход за февруари 2026 г. възлиза на 1005,28 евро, а средномесечният за периода 1 февруари 2025 - 31 януари 2026 г. е 967,45 евро.

