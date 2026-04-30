Депутатите в 52-рото Народно събрание положиха клетва и избраха свой председател. Какви обаче са очакванията на политолозите от новия политически сезон?

Изглежда, че Румен Радев ще утвърждава мажоритарното начало и първоначално няма да е много открит към медиите. Това коментира в „Здравей, България” Мария Пиргова. Според нея останалите партии имат приблизително едни и същи наративи и искания, а това, което прави впечатление, е дисциплиниращото начало на мнозинството в Народното събрание.

Ще бъде показателно колко бързо ще се изберат съставите на комисиите и колко скоро ще бъде внесен бюджет, коментира от своя страна Стойчо Стойчев. По думите му стратегията на Радев е да мълчи и вероятно ще има говорител на Министерски съвет, който ще управлява комуникацията с обществото от името на премиера. Според политолога това няма да прави лично Радев, както например Бойко Борисов или Андрей Гюров.

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Предстоят няколко спокойни месеца, в които никой няма да прекалява, дори и опозицията, коментира журналистът Силвия Великова. Според нея е любопитно как ще се развие казусът с промените в съдебната система. „Да се надяваме, че в тази нова и различна парламентарна група няма зависими хора, защото това мнозинство, на което сега се радват, много лесно може да бъде стопено през оферти от други партии”, посочи Великова.

