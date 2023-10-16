От Ситуационния център към Министерството на външните работи информират за възможните полети от Израел във връзка с постъпващите запитвания от граждани. По информация на ведомството към 14:30 часа на 15 октомври 2023 г., са налични следните полети с все още свободни билети:

16 октомври 2023 г. 20.45 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 01.45 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 03.30 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 04.50 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 05.30 ч. Тел Авив-София - полет с авиокомпания El Al: https://booking.elal.com/

17 октомври 2023 г. 08.55 ч. Тел Авив-Атина- полет с авиокомпания Israir: https://www.israirairlines.com/

17 октомври 2023 г. 12.00 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Bluebird: https://booking.bluebirdair.com/

17 октомври 2023 г. 13.00 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 14.45 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 15.10 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Israir: https://www.israirairlines.com/

17 октомври 2023 г. 19.20 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 20.10 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Bluebird: https://booking.bluebirdair.com/

17 октомври 2023 г. 20.40 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

17 октомври 2023 г. 21.35 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Israir: https://www.israirairlines.com/

18 октомври 2023 г. 07.00 ч. Тел Авив-Атина - полет с авиокомпания Arkia: https://www.arkia.co.il/

19 октомври 2023 г. 05.30 ч. Тел Авив-София - полет с авиокомпания El Al: https://booking.elal.com/

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Тъй като информацията е динамична и се мени непрекъснато, препоръчваме на българските граждани, желаещи да напуснат Израел, да се информират по съответните канали за полетите на компаниите, продължаващи да оперират по маршрута Атина-София, пишат от МВнР.

При необходимост от съдействие от Посолството на Република България в Тел Авив, българските граждани могат да се свържат чрез спешния телефонен номер - + 972 54 595 4379, както и чрез електронната поща – Consulate.TelAviv@mfa.bg. Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.