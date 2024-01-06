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Ритуалите ще се проведат край езерото в кв. "Дружба"
В София Богоявленският кръст ще бъде спасен във водите на езерото в квартал "Дружба". Ще бъде отслужен и велик водосвет. Максималният брой мъже, които беше позволено да участват в ритуала, е 45.
В 13 часа ще има литийно шествие.
Повече гледайте във видеото.