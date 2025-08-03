Възможни са вълни цунами в три района на полуостров Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес руските Курилски острови, съобщи германският център за геологически науки.

8.8 по Рихтер разтърси руския полуостров Камчатка (ВИДЕО)

Първоначално германският център съобщи за магнитуд 6,35 и за дълбочина на земетресението от 10 км. Геологическият институт на САЩ заяви, че земетресението е с магнитуд 7. Руското министерство за справяне с извънредните ситуации заяви, че след земетресението са възможни вълни цунами в три района на полуостров Камчатка.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Божидар Захариев, БТА

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