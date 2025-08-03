Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес руските Курилски острови, съобщи германският център за геологически науки.

8.8 по Рихтер разтърси руския полуостров Камчатка (ВИДЕО)

Tsunami warnings pummel Pacific as massive quake pounds Russia's far east



7.0-magnitude earthquake near Kuril Islands

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MTodaynews⁩ pic.twitter.com/pot96fOtPo — Jack Straw (@JackStr42679640) August 3, 2025

Първоначално германският център съобщи за магнитуд 6,35 и за дълбочина на земетресението от 10 км. Геологическият институт на САЩ заяви, че земетресението е с магнитуд 7. Руското министерство за справяне с извънредните ситуации заяви, че след земетресението са възможни вълни цунами в три района на полуостров Камчатка.

Редактор: Цветина Петкова