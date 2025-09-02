Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха водещата и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев.

Първият дискутиран въпрос беше инцидента в София, при който неизвестен подкара трамвай, оставен без надзор, и се заби в подлез.

Втората тема беше възникналото напрежение в Ботевград след смъртта на 31-годишен мъж, за която местните обвиняват добре известен дилър в района.

МС предлага линията на бедност през 2026 г. да е 764 лева

Третата актуална тема, по която гостите дебатираха, беше предложената от МС линия на бедност от 764 лева.

Цялото предаване гледайте във видеото.