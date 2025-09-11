Успява ли кампанията за еврото да опровергае спекулациите по темата и справя ли се държавата с опитите за спекула преди въвеждането на новата валута? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” експертът по етикет и протокол Милена Хлебарова, лекарят доц. д-р Дончо Дончев и авторът на подкаст Георги Ненов.

Втората тема в предаването:

След убийството в Юта на Чарли Кърк - консервативен активист и приятел на Тръмп, как беше извървяна фаталната крачка от реториката на разделение до реално насилие?