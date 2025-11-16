ЮНЕСКО призна приноса на България в областта на подводната археология. Организацията обяви центъра за подводна археология в Созопол за свой институт, който ще отговаря за проекти и инициативи в Черноморския регион и Долен Дунав. Решението беше взето по време на 43-ата сесия на генералната конференция на ЮНЕСКО, която е върховният управителен орган на организацията.

Центърът за подводна археология в Созопол е създаден през далечната 1978 г., когато у нас е създадена първата структура по подводна археология.

"Българската подводна археология и ЮНЕСКО имат дълга история. Когато дава статут на Несебър за световно значимо наследство, всъщност огромна роля изиграват подводните проучвания, които са правени между 1961-ва година и 1983-та", обясни Ивелина Петкова.

През годините работата на археолозите, проучващи историята под Черно море, е получила признание и на международно ниво.

В морето край Несебър археолози откриха нови ценни находки за древния град

"Черно море има развито корабоплаване от праисторически времена, както имаме и черноморски общества, също праисторически селища, които нямат аналог", допълва Петкова.

Сега „Институтът за подводно наследство” ще отговаря за проекти и инициативи в Черноморския регион и Долен Дунав. А новият му статут ще отвори вратите към участие в програми на Европейската комисия.

"Това е висока оценка, която международната общност дава на България за нейните постижения в сферата на опазването на природното и културното наследство на Черно море, основно на археологически обекти под вода по крайбрежието, които се намират под водите на Черно море в делтата на Дунав", посочи зам.-министърът на културата Тодор Чобанов.

За седалище на института е избран остров Свети Кирик и Юлита, който е знакова част от българското Черноморие. Неговото консервиране и развитие се обсъжда от поне 20 години.

Центърът за подводна археология в Созопол се очаква да бъде признат за институция от категория 2 към ЮНЕСКО

"Това е едно място, което наистина може да стане бисер. Какво по-естествено място за Центъра за подводна археология? Но за да се направи това нещо, трябва наистина да се инвестират сериозни средства в проекта", обобщи кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

"Ще се изгради музей на черноморските цивилизации, надявам се и аквариум с редки видове, така че там туристи от цял свят ще могат да оценят това, което морето е съхранило за нас през хилядолетията и неговото богатство", обеща Чобанов.