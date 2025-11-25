Център за градска мобилност обяви какви ще бъдат цените на картите и билетите за градския транспорт в София от 1 януари.

"От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците", пише на официалната страница на ЦГМ във Facebook.

А новите цени са следните:

♦ Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €

♦ Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

♦ Месечна карта от 50 лв. [➡] 25,50 €

♦ Годишна карта от 365 лв. [➡] 185 €

Редактор: Цветина Петрова