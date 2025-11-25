Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA NEWS (25.11.2025 - 20:00) Начало България Новините на NOVA NEWS (25.11.2025 - 20:00) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA NEWS (25.11.2025 - 20:00) Новините на NOVA NEWS (25.11.2025 - 20:00) 25 ноември 2025 20:18 Новините на NOVA (25.11.2025 - централна) Новините на NOVA (25.11.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2025) Новините на NOVA (25.11.2025 - обедна) Новините на NOVA (25.11.2025 - 9.00) Новините на NOVA (25.11.2025 - 8.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Евелина Славкова: Вероятността да има голям протест не е малка „Нито една повече": Протести в няколко града у нас срещу насилието над жени (СНИМКИ) Евростат: Всеки пети българин е в риск от бедност, доходите растат бавно Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР) Експерт: Всеки нов опит за референдум за еврото е противоконституционен и обречен ЕК: Има риск България да не изпълни бюджетните изисквания на ЕС за 2026 година Костадин Костадинов: Русия и САЩ сближават позициите си Отстраниха адвокатите на полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък КРИБ: Не сме политическа организация и не може да протестираме с политически и партийни цели Имотният пазар в България: На какво се дължи повишеният интерес? „Пресечна точка”: За ръста на доходите и различните каузи, които стават повод за протести в демократичните общества 23-годишен мъж е задържан в София с няколко вида наркотици Отлаганият ремонт – какво стои между „искам“ и „имам“? Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения ЦГМ обяви цените на билетите и картите за градски транспорт в София след влизането на еврото Делян Пеевски: Още днес кметът Васил Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората Четирима младежи пострадаха при катастрофа край язовир "Огоста" Прогноза за времето (25.11.2025 - обедна) Европейският акт за свободата на медиите обсъдиха СЕМ и водещи медии у нас на конференция в София Министерството на енергетиката и Конфиндустрия България подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор Атанас Зафиров: Правителството отчита значителен напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности Има ли ресторанти у нас, достойни за звезда на „Мишлен” Каква е цената на основните продукти месец преди коледните и новогодишни празници На 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" 50 цента: Кметът на Кърджали внася предложение за намаляване на таксата за паркиране Гражданска енергия и протести: Настроенията на хората към основните политически играчи Мъж пострада при пожар в автосервиз в Димитровград Георги Георгиев: Не е срамно някой да бъде жертва на насилие, важно е да се говори по темата Фалстарт по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026: Работодатели и експерти предупреждават за сериозни дисбаланси Мъж пострада при катастрофа със 7 автомобила в Стара Загора Д-р Даниел Кипров: Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат Румен Радев: Бюджетът очевидно мами с абсолютно нереалистични приходи След удар в дърво: Мъж е настанен в болница с опасност за живота Мистериозно огнено кълбо и тътен стреснаха жителите на Синеморец АИКБ призова към протест недоволните от параметрите на Бюджет 2026 Бюджет 2026 - какво означава той за икономиката, данъците и доходите Тормозът срещу млада майка продължава: Заплахи от непознати номера и кола, залята с червена боя Циклон носи няколко дни дъжд: Има риск от преливане на реки, наводнения и свлачища Тийнейджър с акт в Казанлък: Нерегистрирана тротинетка или незаконна санкция Напрежение в софийски квартал: Жива верига срещу строеж в сърцето на парк Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година Ново заседание по делото „Сияна”: Изслушват вещи лица и свидетели Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив Софийският университет чества своя патрон „Св. Климент Охридски” Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие с кампанията „Грижа на всяка цена“ Втори опит: Започва делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА