Трима души загинаха при катастрофа край търговищкото село Дралфа, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.

Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа. Катастрофата е станала в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново. По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата. На място са загинали трима души, пътували в леката кола, предава кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.

Движението беше преустановено.

