Православната църква отбелязва деня на Свети Николай Чудотворец. Той е покровител на рибарите, моряците и банкерите. А от 1992 година датата е избрана и за празник на Бургас. По традиция в морския град се провеждат най-разнообразни събития, а денят завършва със запалването на светлините на коледната елха.

За първа година в програмата на общината са включени и спортни прояви. Една от тях беше сутрешното плуване в студените морски води със плувеца рекордьор - Цанко Цанков. Но времето в района на Бургас е лошо. Има силен вятър и бурно море.

"Проявите е предвидено да започнат със сутрешно плуване в 8:30 часа в студените води на морето. След това - от 9 часа, има тренировка с легендата Данчо Йовчев. През целия ден ще продължат тържествата, а от 17:30 часа е традиционният концерт, с който ще запалим светлините на коледното дърво". Това заяви в "Събуди се" плувецът и носител на рекорд Цанко Цанков.

Той подчерта, че е измерил лично температурата на морската вода още в петък. "Водата не е студена – тя е с температура около 14 градуса, така че според моите разбирания направо си е топла. Но важното е да се заредим всички с добро настроение и емоции за целия ден. Най-вече ползата от плуването в студена вода е, че ни калява и ни дава много добро настроение през целия ден", обясни Цанков.

На плажа в Бургас сутринта в събота дойдоха доста ентусиасти, които се порадваха на морето от брега, тъй като високите вълни са опасни за плуване.

А традицията повелява на никулденската трапеза да присъстват определени ястия, които са свързани с празника. Едното от тях е задължително – пълненият шаран.

Какво трябва да има на задължително на масата и какви гадания могат да се направят на този ден разказа главният уредник на Етнографската експозиция при РИМ-Бургас Пламена Кирова.

"Задължително на трапезата трябва да присъства рибата с люспи. Обръщам внимание към домакините, когато я чистят да бъдат много внимателни, за да не падне люспа на земята. Вместо това могат да измият люспичка от рибата и да си я сложат в портмонето, за да имат много финансово изобилие през годината", обясни тя.

Никулден е по време на поста и храната трябва да е постна. "На трапезата има лозови сърми, разнообразна риба, боб, царевица, жито. Все варива, които набъбват с пожеланието и идеята, както набъбват зрънцата, така и здравето, берекетът, късметът, любовта и щастието ни също да набъбват", разказа Кирова.

В Бургас обредната трапеза за Никулден беше осветена от Сливенския митрополит Арсений.

Близо 3 тона риба бяха подготвени за раздаване на бургазлии. 10 хиляди порции риба и 4 хиляди порции – от специалния рибен курбан. Той беше приготвен от готвачите на флотилията бойни и спомагателни кораби в морския град.

