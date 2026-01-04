От лятото насам в парламента активно говорят за закриване на Антикорупционната комисия. Заявките, обаче, са само на думи, а КПК продължава да функционира. Определението "бухалка" се превърна в наратив за този орган. Причината са акции на комисията, които обикновено завършват с белезници за някой опозиционен политически играч. Обвиненията към комисията най-често са свързани с това, че е под влиянието на Делян Пеевски, който от своя страна прехвърля обвиненията към ПП-ДБ. И така кръгът се завърта. Разказва Саня Петкова.

Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд и бивш прокурор разказа, че от Антикорупционната комисия е излязла отделна комисия, ангажирана с отнемането на противозаконно придобитото имущество. Останали са другите дейности – разкриване и разследване на корупционни престъпления, проверките на конфликт на интереси, имуществените декларации, проверките на такива декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и дейностите по превенция на корупцията.

"Това е на книга. Всички антикорупционни институции у нас се занимават със защита на определени лица и атаки срещу други”, допълни той.

Обвинения в „употреба” на КПК от различни партии и искания за закриването ѝ (ОБЗОР)

Роман Василев, бивш зам.-градски прокурор на София, смята, че Антикорупционната комисия трябва да бъде такава, каквато е била в началото на нейното създаване. Според него работата на комисията трябва да увеличи резултатите си в работата и да намали отрицателните последици, които търпи заради прибързани действия. "Ще се радвам да има много повече добре подготвени акции, за да се достигне до резултат", допълни още той.

Според Янкулов тенденцията е ясна и допълни: "Ако се види профилът на хората, срещу които е насочена репресията, която е упражнена по закон, това са все фигури, които се оказват политически противници или лица, свързани с тези противници, на Делян Пеевски". "Като погледнете хора от фракцията на Доган - местни лидери и на централно ниво. Имаше и депутат, лишен от свобода", допълни Янкулов. "Другите адресати на тези действия на антикорупционните институции бяха от ПП-ДБ", допълни той.

„След като има политическо избиране на председател, наместници, на Висш съдебен съвет, естествено, че всяка една от политическите сили ще иска прокарване на определени политики. Това не е само корупционна практика, а и с лобиране за назначения”, обясни Василев.

„Тези, които направиха промените, са и тези, които са в съответни сглобки. Там са ПП, ДПС и другите политически сили. Те направиха това законодателство. Видя се, че то не работи. Кой промени Конституцията и Закона за съдебната власт? Христо Иванов. Той, заедно с членовете на ДПС, така станаха тези промени”, каза още той.

Според Василев влиянието на Делян Пеевски е тежко преувеличено.

За работата на Антон Славчев, и.д. шеф на Антикорупционната комисия, Янкулов каза: „Трябва да си дадем сметка какви са резултатите от дейността на Комисията под негово ръководство. Няма такива.” И допълни, че няма нито едно лице на висока длъжност, което да е осъдено и с влязла в сила присъда. Той обаче подчерта, че изключение прави случаят с Десислава Иванчева, „но той е с доста съмнения как се е развил”.

Василев каза, че всяка служба, която работи с технически средства и агенти, може да събере компромати и това се случва, ако има "недобросъвестност при служителите".

Янкулов каза, че ключов проблем е как се упражнява публичната власт в България – според закона или „обажданията”. Той подчерта, че е необходима политическа промяна в държавата, за да настъпи промяна и в този аспект.

Редактор: Цветина Петрова