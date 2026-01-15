Основната пречка за предотвратяване на незаконната употреба на отровни примамки е неефективното прилагане на закона. Това коментира в позиция, цитирана от БТА, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) след случая с отровените лешояди в района на Котел.

Престъпленията срещу дивата природа представляват нисък приоритет за правоприлагащите органи, а броят на регистрираните случаи е „само върхът на айсберга“, уточняват от МОСВ. „Отравяния, при които няма маркирани със сателитни предаватели птици, могат изобщо да не стигнат до обществеността“, допълват от министерството и подчертават, че наказанието трябва да съответства на престъплението.

Снимка: МОСВ

До момента в България няма нито един случай на осъждане на заподозряно лице за отравяне на защитени птици, а МОСВ настоява за промяна на подхода при разследванията и решителност от страна на правоприлагащите органи.

По случая с отровените лешояди вече е образувано досъдебно производство.

Българското законодателство забранява използването на отровни примамки за борба с хищниците и е в пълно съответствие с европейските директиви и международни конвенции. МОСВ подчертава, че успешното наказателно преследване е ключово за създаването на ефективна защита на редки и застрашени видове.

Редактор: Ралица Атанасова