Инфлацията е два пъти по-висока от тази, която аз оставих. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

По думите му данните сочат, че месечната инфлация за декември е 5%. „Доста по-високо е от това, което аз оставих като финансов министър. Тръгвайки си през април 2024 г., тя беше 2,3%”, заяви Василев.

Той напомни, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с отчетената към края на декември 2025 година инфлация. „Когато се приеме бюджетът за 2026 година, вече ще се направи и подоходна политика”, каза Василев.

Според него основната причина за този процент на инфлацията е увеличението на цените на електроенергията за бита, на водата, както и на увеличението на произведените в България стоки и услуги.

