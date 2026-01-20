Лидерът на ГЕРБ направи първи коментар за оставката на Румен Радев. Той публикува пост във Facebook.

"Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа. И то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Радев. Когато фактите говорят, и Боговете мълчат. Оценката за работата на правителството за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там! В сърцето на Европа казват “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика. На кой да вярваме сега?", попита риторично Бойко Борисов.

Президентът Румен Радев подава оставка

"Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път. Добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там. Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави - там, където се взимат решенията. Компромисите, които направихме, днес дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", заключи Борисов.

