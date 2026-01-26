Кирил Петков няма да е в листите на „Продължаваме Промяната“ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това обяви самият той в пост в социалната мрежа Facebook. "Няма и да правя нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал", пише още в поста си той.

"Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната“. Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава. Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда", подчертава Петков.

Кирил Петков подава оставка като съпредседател на ПП и депутат

И е категоричен, че "другото безумие, което прочел, е - че щяло да има нов политически проект". "Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме Промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!", посочва Петков в социалната мрежа.

И допълва: "Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка. Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната".

