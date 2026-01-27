-
"Съдебен спор" заради побой
-
„На кафе“ с Криско, Къци Вапцаров и кулинарния блогър Гери Баева
-
Цветомир Иванов ще зарадва зрителите с нови епизоди на „Семейни войни“ и с покана за театър
-
Точен усет и добра печалба в "Сделка или не"
-
Александрови срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Вкусна руска кулебяка и арт изненади с Ивелина Иванова от Hell’s Kitchen в „Черешката на тортата“
Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев
Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първата от тях е свързана с последните дни, в които можем да се разплащаме в левове.
След това гостите обсъдиха и решението на Долната камара на френския парламент - Националното събрание, да одобри пълния текст на проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст.
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни