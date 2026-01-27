Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първата от тях е свързана с последните дни, в които можем да се разплащаме в левове .

След това гостите обсъдиха и решението на Долната камара на френския парламент - Националното събрание, да одобри пълния текст на проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова