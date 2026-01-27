Остават пет дни до края на разплащанията с левове. От първи февруари те ще стават само в евро, с което навлизаме във финалния етап от въвеждането на новата валута у нас.

В магазините и в търговските обекти обаче остават двойните етикети до 8 август - така ще виждаме цените и в лева, и в евро още няколко месеца.

Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

Ако все пак и след неделя имаме останали левове в себе си, до края на юни ще можем да ги обменим в евро без такси в клоновете на търговските банки и пощите, а услугата ще се извършва завинаги и безплатно на касите на БНБ.

Редактор: Станимира Шикова