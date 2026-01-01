От 1 януари въвеждането на еврото в България вече е факт - заедно с влизането на страната ни в еврозоната. Но какво ще стане с левовете, които имаме в брой?

От 1 до 31 януари 2026 година продължава да бъде възможно плащането с тях. А търговците трябва да връщат ресто в евро, освен ако нямат тази възможност. След 31 януари левът престана да бъде законно платежно средство.

А какво да правим с парите, които имаме останали в брой след тази дата? Първите 6 месеца - до 30 юни 2026-а година, левове и стотинки ще се обменят безплатно в търговските банки. Там, където няма клонове, това ще става в пощите.

Важно уточнение – Българската народна банка вече обменя валутата безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето, по официалния валутен курс - 1,95583 лева за 1 евро.

