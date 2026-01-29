Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев

В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми. 

Първата от тях е свързана с промените в Изборния кодекс, които скараха депутати. 

След това гостите обсъдиха и таксата смет за софиянци, която остава в сила въпреки проблемите с боклука в столицата. 

Повече по темата гледайте във видеото. 

Редактор: Станимира Шикова

