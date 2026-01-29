-
Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев
В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първата от тях е свързана с промените в Изборния кодекс, които скараха депутати.
След това гостите обсъдиха и таксата смет за софиянци, която остава в сила въпреки проблемите с боклука в столицата.
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
