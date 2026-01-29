В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първата от тях е свързана с промените в Изборния кодекс , които скараха депутати.

След това гостите обсъдиха и таксата смет за софиянци , която остава в сила въпреки проблемите с боклука в столицата.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова