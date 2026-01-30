„Над 30 години има външна намеса в избори в България от Турция. Въпросът с гласовете на ДПС от Турция беше на дневен ред много дълго време. Това, което приехме вчера на първо четене, не е новост. Между 2016 и 2021 имаше подобно ограничение, но с 35 секции. Във Великобритания в момента има малко над 100 секции, в Турция – 168, в САЩ – около 60. Тази промяна засяга реално Великобритания и САЩ. В Австралия има 5 секции, в Канада – 15”. Това коментира в предаването „Здравей, България” председателят на „Възраждане”-София Деян Николов.

В четвъртък парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс , внесен от „Възраждане“. Поправките предвиждат броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20.

„Разбираме какво неудобство се създава за българите във Великобритания и САЩ. Моята молба е да разберат, че срещу всеки глас, който те в момента дават, стоят поне два гласа от Турция. Всеки може да прецени какво е по-добре.Чакането на опашка във Великобритания ще ограничи поне 30 000 гласа в Турция”, каза Николов.

Той е категоричен, че целта на „Възраждане” е да се спази Конституцията, в която пише, че партии не могат да бъдат създавани на етнически принцип. „България си затваря очите вече 35 години за това. Между 2016 и 2021 г., когато имаше такова ограничение, от Турция идваха грубо около 20 000 гласа. От Великобритания идваха малко над 30 000, от САЩ идваха 8–9 000 гласа. През ноември 2021 г. това ограничение отпадна. Веднага след това в Турция бяха регистрирани 90 000 гласа , докато във Великобритания паднаха от 30 и няколко на 20 и няколко хиляди, а в САЩ почти не се промени”, коментира Николов.

Николов обясни, че има юридически тълкувания, които позволяват общо правило, но не и конкретно на ниво държава, както и, че настоящите предложения на „Възраждане” не могат да бъдат атакувани в съда.

По думите му на последните избори от Турция за АПС са дошли около 30 000 гласа, а за „ДПС-Ново начало” – около 13 000. Освен това Николов заяви, че гласовете от Турция са контролиран вот. „Това са хора, които не знаят български език, не могат да кажат две приказки, не могат да четат. Този вот е контролиран изцяло от друга държава и бива насочван там, където са интересите на тази държава. Дълги години представителят на Турция в България беше Доган. Сега, в момента, в който АПС няма да влезе в Народното събрание, аз силно се съмнявам, че турската държава няма да защити интересите си и няма да изпрати тези гласове към Пеевски. Защото ако ги изпрати към Доган и към АПС, това би означавало, че те ще ги оставят извън Народното събрание тези гласове, което няма логика. Те ще си защитят интереса, а не човека. Това е, което очакваме да се случи”, каза Николов.

Той отхвърли обвиненията, че предложенията за промени на „Възраждане” са свързани с получено разрешение да ползват сграда държавна собственост за партийни цели.

„Нелепо и комично е някой да твърди, че заради някакви сгради или квадратни метри – нещо, което ни се полага по Закона за политическите партии, ние ще вършим някаква политическа услуга на когото и да било”, каза Николов.

Той отново каза, че във Великобритания при 35 секции преди вотът не е паднал. „Много се надявам да проявят разбиране и да видят, че така се опитваме да възстановим справедливостта в държавата и да ограничим външна намеса от чужда държава”, каза Николов.

По отношение на Румен Радев, Николов заяви, че той има да показва какви са политическите му възгледи. „Най-важното нещо, което Радев трябва да направи, е ясно да заяви какви са му позициите и да заяви ясно какво смята да прави след тези избори, защото това, което се говори, е, че ще прави правителство с ПП–ДБ. Ако ще прави правителство с хората, които участваха в довеждането на страната до това състояние и в„сглобка“ с ГЕРБ и с ДПС, редно е да го каже на българските граждани”, каза Николов.

