„Болката е като киселина – ако я държиш в себе си, започва да те разяжда. Затова трябва първо да я асимилираш и да говориш за нея“. Това споделя актрисата Деси Бакърджиева в пилотния епизод на проекта NOVA Lab. Пред водещата Лора Инджова тя разказа за периода, в който личната трагедия и професионалният дълг се застъпват по най-драстичния начин.

Автопилотът и бойният режим

През февруари 2021 г. - само две седмици преди раждането на дъщеря ѝ Вивиан, Деси Бакърджиева губи партньора си Филип. „Бях на автопилот. Има загуби, за които никой не ни подготвя. Светът продължава, но ти оставаш някъде назад, на пауза“, казва тя. По думите ѝ в този момент се задейства „боен режим“, подчинен на единствената цел – оцеляването на детето. Актрисата е категорична, че преработването на травмата изисква признаване на болката без страх от общественото мнение. „Не трябва да ме е страх да призная, че съм била лабилна или подвластна на негативни емоции. Намерих изход чрез работата и децата си“, допълва тя. Бакърджиева описва процеса на справяне като математическа задача, чийто единствен отговор е „живееш“.

Въпросите без отговор

Най-голямото предизвикателство в ежедневието ѝ остават разговорите с дъщеря ѝ. „Тя ме пита, мамо, те виждат ли ни? Можем ли да ги върнем?'. Тогава софтуерът ми отказва. Това е най-тежкият въпрос“, споделя Деси. Нейната стратегия е да залага на истината, поднесена по достъпен за детето начин, защото „истината никога не е вредна“. Въпреки че скръбта остава част от живота ѝ, Бакърджиева търси начин да я постави в позиция, в която тя да не определя ежедневието ѝ. „Тя винаги ще е с нас. Въпросът е ние да водим, а не тя да ни води в живота. Ако трябва да сме оптимисти, това е най-правилният вариант – да намерим полезен ход, така че скръбта винаги да е една крачка назад“.

Пълният епизод на „Баланс“ с Лора Инджова и Деси Бакърджиева е достъпен в YouTube канала на NOVA Lab.