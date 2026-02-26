Бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов най-вероятно ще поеме временно управлението на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, научи NOVA от свои източници.

Досегашният директор Димитър Машов ще бъде освободен. Очаква се от другата седмица Лонгинов да встъпи в новата си длъжност. Наскоро той напусна поста на началник в РУ на МВР - Горна Оряховица и се върна в криминалния сектор.

Лонгинов е един от малкото специалисти у нас, разкрил телефонни измами, които се генерират именно в родния му град Горна Оряховица.