Висшият съдебен съвет реши да остави въпроса за прекратяването на правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов на Прокурорската колегия. Темата коментират в предаването „Пресечна точка” общественикът Левена Лазарова, защитникът на животните Явор Гечев и имотният инфлуенсър Николай-Емил Шопов.

Втората тема в предаването: Фактурите за ток и вода, които провокираха обществено недоволство, но и станаха повод за политическа употреба.

Редактор: Ина Григорова