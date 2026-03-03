Във връзка с националния празник от вчера е в ход временна организация на движението около прохода Шипка. От сутринта до обяд автомобилите ще преминават еднопосочно от Габрово и Казанлък към върха. След 12 часа ще бъде организирано еднопосочно движение за слизане от върха.

Промени има и в центъра на столицата. Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, осигуряващи празненствата.

Ограничението важи от 3 часа сутринта до края на празненствата за паркинигите на площадите Народно събрание, Свети Александър Невски и Николай Гяуров, същата мярка обхваща и улиците "Оборище" и "Аксаков".