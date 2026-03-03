Фитнес инструкторът Мартин Геров избра нестандартен начин да отбележи Националния празник на България. Той пое на обиколка из страната с емблематичното колело „Балканче“ и навръх 3 март се отправи към връх Шипка.

Ретро велосипедът, който Геров кара, е на повече от 50 години. По думите му „Балканчето“ е не просто средство за придвижване, а символ на детството на поколения българи и олицетворение на свободата. „За мен това колело означава свобода“, сподели той.

До върха го очакват около 16 км изкачване. Въпреки възрастта си, велосипедът е в отлично състояние – с контра спирачка, свирка и фар, запазили автентичния дух на времето.

С инициативата си Мартин Геров отправя и призив към всички, които пазят своето „Балканче“, да се включат в обиколка из България заедно с него. Идеята му е да съчетае любовта към спорта, носталгията по миналото и почитта към националния празник в едно символично пътуване към свободата.

