Фитнес инструктор призова всички българи, които пазят своето "Балканче", да тръгнат на обиколка из цялата страна
Фитнес инструкторът Мартин Геров избра нестандартен начин да отбележи Националния празник на България. Той пое на обиколка из страната с емблематичното колело „Балканче“ и навръх 3 март се отправи към връх Шипка.
Ретро велосипедът, който Геров кара, е на повече от 50 години. По думите му „Балканчето“ е не просто средство за придвижване, а символ на детството на поколения българи и олицетворение на свободата. „За мен това колело означава свобода“, сподели той.
Празничен ретро влак ще пътува между София и Банкя за 1 март
До върха го очакват около 16 км изкачване. Въпреки възрастта си, велосипедът е в отлично състояние – с контра спирачка, свирка и фар, запазили автентичния дух на времето.
С инициативата си Мартин Геров отправя и призив към всички, които пазят своето „Балканче“, да се включат в обиколка из България заедно с него. Идеята му е да съчетае любовта към спорта, носталгията по миналото и почитта към националния празник в едно символично пътуване към свободата.
Повече гледайте във видеото.
