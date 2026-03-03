-
Защо Симона и Траян са избрали да останат в България
Симона Ръждавичка и Траян Мучев, участници в последния сезон на „Игри на волята“, посетиха връх Шипка на 3 март, за да почетат националния празник и да се докоснат до историята на героизма на българските опълченци.
„Идвал съм много пъти на Шипка, но не и на 3 март“, сподели Траян. А Симона добави: „За първи път идвам тук и чувството е много хубаво, не може да се сравни с това, което виждаш по телевизията“.
Двамата участници направиха паралел между битките при Шипка и изпитанията в шоуто. „Общото е, че и ние, и предците ни, имаме воля. Бидейки в „Игри на волята“, се чувстваме като едно цяло, като екип. Смятам, че героите тук са чувствали същото“, каза Траян.
Симона посочи: „Надявам се поне малко да приличаме на предците ни и да бъдем по-сплотени“. Траян подчерта, че свободата е ежедневна отговорност: „Трябва да носим свободата всеки ден в себе си и да продължаваме да се борим за нея“.
„Не трябва да приемаме свободата като даденост. Аз никога не съм мечтала за живот извън родината и не искам да живея никъде другаде“, заяви Симона.
Целия разговор гледайте във видеото.
