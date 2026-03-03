По традиция, служителите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Казанлък“ раздават безплатни фиданки на всички, които се качват към връх Шипка, за да отбележат там Националния празник 3 март. Тази година горските даряват питомни кестени – символ на живот и ново начало.

Сега е най-доброто време от годината за засаждане на този вид дърво, но експерти предупреждават, че то по не обича студа и изисква редовно поливане. Възрастният кестен може да достигне до 30 метра височина и е най-подходящ за засаждане в голям двор.

