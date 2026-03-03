Нужен е умерен и балансиран прочит на българската история, съчетан с активна защита на националния интерес – около тази теза се обединиха журналистът Валери Тодоров и геополитическият анализатор Марин Русев в ефира на „Здравей, България“.

Според Тодоров е необходимо обществото да възприема историята такава, каквато е била, без крайности и идеологически уклони. Той подчерта, че въпреки напрежението и засилените антагонизми покрай войната в Украйна, България трябва да запази уважение към онези поколения, които са жертвали живота си за свободата ѝ.

„Факт е, че днес живеем в различна историческа среда, но това не означава, че трябва да губим признателността и уважението към миналото“, заяви Тодоров. По думите му България не е малка държава, а европейска страна със сериозен културен и исторически принос, който често остава недооценен. Затова е важно историческите факти да бъдат припомняни и осмисляни.

Проф. Матанов: Не знаем поне 1/3 от това, което е станало на 3 март и преди него

Марин Русев акцентира върху връзката между националната и европейската идентичност. „Гордостта да си част от Европа не е по-малка от гордостта да си българин и не бива едното да се противопоставя на другото“, подчерта той. Анализаторът изрази мнение, че българите трябва да развиват съзнание не само като национална общност, но и като граждани на света.

Валери Тодоров постави акцент и върху необходимостта от ясна национална доктрина. По думите му страната трябва активно да заявява националните си интереси, като те обхващат икономическата, хуманитарната и военната сигурност. „Загубихме редица стратегически позиции в икономиката, политиката и военната сигурност – това трябва открито да се коментира“, заяви той.

Марин Русев допълни, че мирът в съвременния свят трудно може да бъде гарантиран без силна армия. „Не бива да разчитаме единствено на помощта на НАТО. Държавата ни трябва да има собствени отбранителни способности“, посочи анализаторът.

