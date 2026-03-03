Шествие с гайди огласи родопското село Широка лъка. На 3 март възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства преминаха по улиците на възрожденския архитектурен резерват, за да отдадат почит на революционерите, посветили живота си на нашата свобода.

Учениците оставиха цветя пред паметника срещу къщата музей на Капитан Петко Войвода и изпълниха популярната песен, посветена на героя.