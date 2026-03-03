Снимка/Видео: Николай Василковски, NOVA
Възпитаници на Националното училище за фолклорни изкуства отдадоха почит на революционерите
Шествие с гайди огласи родопското село Широка лъка. На 3 март възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства преминаха по улиците на възрожденския архитектурен резерват, за да отдадат почит на революционерите, посветили живота си на нашата свобода.
Учениците оставиха цветя пред паметника срещу къщата музей на Капитан Петко Войвода и изпълниха популярната песен, посветена на героя.
