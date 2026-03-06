-
-
-
-
-
-
Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов
В последния ден от седмицата в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.
Първата тема, по която коментаторите потърсиха пресечна точка, беше свързана с подготовката за предстоящия предсрочен вот у нас. Служебният вътрешен министър свика национално съвещание на МВР, на което призова за смелост, решителност и безкомпромисни решения при всеки опит за купуване на гласове. От кого и от какво зависи честността на вота?
След това коментаторите обърнаха поглед към най-значимото световно кино събитие, а именно "Оскарите". Церемонията ще се състои на 15 март, а геополитическите трусове "дебнат". Още от тъмните разкрития от досиетата "Епстийн" излизат наяве, а конфликта в Близкия изток се задълбочава. Какви послания можем да очакваме на червения килим?
Отговорите на тези и още въпроси научете във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
