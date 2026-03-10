Конфликтът в Близкия изток и ударите върху икономиката - за какво предупреждават от МВФ и как реагира България на глобалните кризи? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” юристът Мартина Петкова, икономистът Георги Найденов и предприемачът Пейо Филипов.

Втората тема в предаването беше за сметките, които си правят домакинствата и за какво се налага да теглят бързи кредити?