Коментират Мартина Петкова, Георги Найденов и Пейо Филипов
Конфликтът в Близкия изток и ударите върху икономиката - за какво предупреждават от МВФ и как реагира България на глобалните кризи? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” юристът Мартина Петкова, икономистът Георги Найденов и предприемачът Пейо Филипов.
Втората тема в предаването беше за сметките, които си правят домакинствата и за какво се налага да теглят бързи кредити?
