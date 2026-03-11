В сряда в студиото на „Пресечна точка” гостуваха юристът Мартина Петкова, икономистът Георги Найденов и предприемачът Пейо Филипов.

Първата тема, която обсъдиха, беше за заседанието на Прокурорската колегия, която единодушно остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Така Борислав Сарафов остава на поста.

След това дискусията продължи по темата за предстоящите парламентарни избори и как хората биха предпочели да гласуват повече – машинно или на хартия.

Цялото предаване гледайте във видеото.